Adana'da Havalı Korna ve Abart Egzoz Denetimi: 36 Sürücüye Ceza, 12 Araç Trafikten Men Edildi

ADANA'da havalı korna ve abart egzoz kullanan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulamada 36 sürücüye para cezası kesilirken, 12 araç da trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlara rahatsızlık verecek şekilde havalı korna ve abart egzoz kullanan toplu taşıma araçlarına yönelik uygulama yaptı. Kent genelinde yapılan denetimlerde, uygunsuzluk tespit edilen otobüs ve minibüs sürücüleri durduruldu. Yapılan incelemelerde 36 sürücüye para cezası kesilirken, 12 araç da trafikten men edildi.