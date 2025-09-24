Adana'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Boyacı Hastaneye Kaldırıldı

Adana'da apartmanda havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan boyacı hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir apartmana boyama için giden işçilerden Mustafa Ildır (29) havalandırma boşluğuna düştü.

Ildır'ın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı işçi, itfaiye ekibince halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Sedyeyle ambulansa taşınan Ildır, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.