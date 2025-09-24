Haberler

Adana'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Boyacı Hastaneye Kaldırıldı

Adana'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Boyacı Hastaneye Kaldırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde boyama yapmak üzere giden Mustafa Ildır, apartmanın havalandırma boşluğuna düşerek yaralandı. Arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirirken, Ildır itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Adana'da apartmanda havalandırma boşluğuna düşerek yaralanan boyacı hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir apartmana boyama için giden işçilerden Mustafa Ildır (29) havalandırma boşluğuna düştü.

Ildır'ın düştüğünü fark eden arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralı işçi, itfaiye ekibince halat yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Sedyeyle ambulansa taşınan Ildır, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Mahkeme 'durulsun' dedi, CHP İstanbul Kongresi başladı

CHP İstanbul Kongresi'ne dakikalar kala mahkemeden yeni hamle
14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde

14 ülkeye ihracat yapan Türk gıda devi iflasın eşiğinde
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melih Gökçek'in 'Saatli bomba' paylaşımını oğlu böyle savundu: Babam onu kast etti

Oğul Gökçek, babasının 'bomba'sını böyle savundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.