Adana'da Hatalı Sollama Yapan Sürücü Kadın Şoföre Hakaret Etti

Adana'da Hatalı Sollama Yapan Sürücü Kadın Şoföre Hakaret Etti
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Adana'da hatalı sollama yaparak ters şeride geçen kamyonet sürücüsü Nadir B., belediye otobüsü şoförü S.C.'ye hakaret edip tehditte bulundu. Gözaltına alınan Nadir B., ehliyetsiz olduğu için ceza alıp adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da hatalı sollama yapıp ters şeritten giden kamyonet sürücüsü Nadir B. (42), yol vermeyen kadın belediye otobüsü şoförü S.C.'ye (39) hakaret edip, tehditler savurdu. Cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından polis, Nadir B.'yi gözaltına aldı. Ehliyetsiz olduğu ve aracının muayenesi olmadığı belirlenen Nadir B., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, 3 Haziran saat 15.00 sıralarında Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Belediye otobüsü şoförü S.C. ile hatalı sollama yapıp, ters şeritten gelen kamyonetin sürücüsü Nadir B. arasında tartışma çıktı. Nadir B., aracından inerek kendisine yol vermeyen otobüs şoförü S.C.'ye hakaret edip, tehditler savurdu. S.C.'nin şikayetçi olacağını belirtmesi üzerine Nadir B., "Yol versen ölür müsün? Git istediğin yere şikayet etö dedi. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar bölgeden ayrıldı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

EHLİYETSİZ TRAFİĞE ÇIKMIŞ

S.C.'nin şikayeti üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Nadir B.'yi evine yapılan baskında gözaltına alındı. Nadir B.'nin kamyoneti ise Uçak Mahallesi'nde park halinde bulundu. Muayenesi olmadığı belirlenen araç trafikten menedildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen Nadir B.'ye 'Hatalı sollama yapma', 'Saygısızca araç kullanma', 'Muayenesi yapılmamış aracın trafiğe çıkarılması' ve 'Ehliyetsiz araç kullanma' suçlarından 20 bin 663 TL para cezası uygulandı.

SERBEST BIRAKILDI

Emniyete götürülen Nadir B., sorgusunda, "Otobüs şoförü kadın, el hareketi yaparak tahrik etti. Kamyonetimde bozulacak malzeme vardı. 2 otobüs yolu kapatmıştı. Bana yol vermeyince sinirlendim. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydıö dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nadir B., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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