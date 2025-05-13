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Adana'da Hatalı Park Eden 352 Sürücüye Ceza

Adana'da Hatalı Park Eden 352 Sürücüye Ceza
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Adana'nın Seyhan ilçesinde, yasak bölgelere park eden 352 sürücüye ceza uygulandı. Ayrıca eksik belgeler nedeniyle 28 araç trafikten men edilerek otoparka kaldırıldı.

Adana'da araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 352 sürücüye ceza yazıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sefa Özler, Saydam, Çakmak, Ali Münif Yeğenağa ve Abidinpaşa caddelerindeki yasak bölgelere araç park edenlerle ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, 352 aracın sürücüsüne ceza uyguladı.

Çalışmada eksik belge nedeniyle trafikten men edilen 28 araç, çekicilerle kaldırılıp otoparka götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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