Adana'da Hatalı Park Eden 120 Sürücüye Cezalar Kesildi

Güncelleme:
Adana'da trafik denetiminde hatalı park eden 120 sürücüye toplam 119 bin 160 lira ceza uygulandı. Denetimlerde trafik akışını engelleyen 33 araç da çekilerek otoparka götürüldü.

Adana'da trafik denetiminde araçlarını hatalı park ettikleri belirlenen 120 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Atatürk Caddesi, Gazipaşa ve Ziyapaşa bulvarlarında denetim yaptı.

Denetimde, hatalı park edilen 120 aracın sürücüsüne toplam 119 bin 160 lira ceza kesildi.

Trafik akışını engelledikleri tespit edilen 33 araç da çekicilerle kaldırılıp otoparka götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
