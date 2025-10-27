Haberler

Adana'da Hastaneden Motosiklet Çalan Şahıs Tutuklandı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkından motosiklet çalan 20 yaşındaki Mehmet Emin D., polis tarafından yakalandı. Motosikleti aldıktan sonra yakalanan şahıs, hastaneye ayak başparmağı ağrısıyla geldiğini ve motosikleti geri götüreceğini söyledi.

ADANA Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin otoparkından bir hasta yakınının motosikletini çalan Mehmet Emin D. (20), devriye görevindeki polis ekibi tarafından yakalandı. Sorgusunda, "Ayak başparmağımda ağrı olduğu için hastaneye gittim. Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım. Geri götürecektim" diyen şüpheli tutuklandı.

Olay, 11 Ekim'de saat 19.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Acil servisin önünde bekleyen Mehmet Emin D., bir süre gezindikten sonra otoparktaki motosikletlerin yanına gitti. Şüpheli, bir hasta yakınının motosikletini sürükleyerek götürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Hırsızlığı fark eden özel güvenlik görevlisi, durumu polise bildirdi. Bölgede devriye görevindeki polis, şüpheliyi hastaneden çıkamadan yakaladı. Emniyete götürülen Mehmet Emin D., sorgusunda, "Ayak başparmağımda ağrı olduğu için hastaneye gittim. Aracım olmadığından eve dönmek için motosikleti aldım. Geri götürecektim" dedi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Emin D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
