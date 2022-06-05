Adana'da hastane bahçesinde temizlik yapıldı - Haberler

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Adana'da hastane bahçesinde temizlik yapıldı

AA - Koray Kılıç - Güncel
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Adana'da hastane bahçesinde temizlik yapıldı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği yaptı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeli, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında çevre temizliği yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aralarında yöneticilerin de bulunduğu çok sayıda personel hastane bahçesinde bir araya geldi.

Hastane bahçesine atılan çöpleri toplayan personel, çevre temizliğine dikkat çekti.

AA / Koray Kılıç - Güncel

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adana Güncel Haberler

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