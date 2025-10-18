Haberler

Adana'da Haraç İsteyip Saldıran 7 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Haraç İsteyip Saldıran 7 Şüpheli Yakalandı
Güncelleme:
Adana'da meyve ve sebze ihracatçısından 50 milyon lira haraç istemesi üzerine düzenlenen silahlı saldırılar sonucunda 7 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı.

ADANA'da 50 milyon lira haraç istedikleri meyve ve sebze ihracatçısı Tahir A.'nın (36) önce iş yerine, ardından da çalışanının evine tabancayla saldırı düzenlediği iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Adana'da meyve ve sebze ihracatı yapan Tahir A.'yı cep telefonuyla arayan Mehmet O. (27), iddialara göre, "Sana ceza kestim. Bize 50 milyon lira vermezsen, sonun kötü olur" diyerek haraç istedi. Parayı vermeyi kabul etmeyen Tahir A.'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki iş yerine, motosikletli Mikail Y. (18) ile kuzeni Ahmet Y. (28), 7 Ekim'de tabancalı saldırı düzenledi. Daha sonra Tahir A.'nın firmasında çalışan Mahsun Ü.'nün (28) Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evine, aynı şüpheliler tarafından 10 Ekim'de tabancayla ateş edildi. Şüpheliler silahlı saldırıların ardından kaçtı.

TARAFLAR BARIŞ GÖRÜŞMESİNDEYKEN SALDIRDILAR

Haraç vermeyi reddeden Tahir A., saldırıların sonlandırılması için mahalle muhtarı İ.K.'den aracı olmasını istedi. Bunun üzerine taraflar, konuşmak için 14 Ekim'de muhtarlık binasında buluştu. Bu sırada sokaktan geçen Mikail Y. ve Ahmet Y., tabancayla havaya ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

3'ÜNCÜ SALDIRIDA SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Polisin bölgede araştırma yaptığı sırada tekrar sokağa gelen şüpheliler, bu kez de muhtarlık binasına tabancayla ateş etti. Polis, kaçan şüphelileri takip edip, ara sokakta yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında olayda kullandıkları 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ayrıca muhtarlık binasında da ruhsatsız 2 tabanca bulundu. Ekipler, Mikail Y., Ahmet Y., Mehmet O. ve muhtar İ.K. ile silahlı saldırılarla bağlantısı olan 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

'BİZE BORCU VAR' SAVUNMASI'

Emniyete götürülen şüphelilerden Mikail Y. ile Ahmet Y., sorgusunda, "Tahir'in bize 1 milyon lira borcu var. İstedik ancak vermedi. Silahlı saldırıyı bu nedenle düzenledik" dedi. Mehmet O. ise Tahir A.'yı telefonla aramadığını, haraç istemediğini söyledi.

6 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mikail Y., Ahmet Y., Mehmet O.'nun da aralarında bulunduğu 6 kişi tutuklandı, muhtarı İ.K. adli kontrol şartı, diğerleri ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
