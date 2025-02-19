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Adana'da Haraç İsteyen Çeteye Silahlı Saldırı Operasyonu: 7 Tutuklama

Adana'da Haraç İsteyen Çeteye Silahlı Saldırı Operasyonu: 7 Tutuklama
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Adana'da silahlı saldırı düzenledikleri iş yerlerinden haraç istedikleri iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. Saldırılar güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'da silahlı saldırı düzenledikleri 3 iş yerinin sahiplerinden haraç istedikleri iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde 6 Şubat'ta V.K'ye (66) ait oto tamirhanesine motosikletli şüphelilerce hafif makineli tüfekle ateş açıldı.

Aynı gün merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde A.S'ye (56) ait depo benzer silahla kurşunlandı.

K.Ç'nin (24) merkez Sarıçam ilçesi Yeni Mahalle'deki oto galerisine de 15 Şubat'ta tabancayla saldırıda bulunuldu. Zanlılar depoya ateş açtıkları anları cep telefonu kamerasıyla kayda alıp işletme sahibine gönderdi.

Kimsenin yaralanmadığı saldırılarda iş yerlerinde hasar meydana geldi.

Silahlı saldırıların ardından telefonla aradıkları işletme sahiplerine kendilerini "duygusuzlar çetesi" üyesi olarak tanıtan zanlıların haraç istedikleri öğrenildi.

Zanlılar eş zamanlı operasyonla yakalandı

Mağdurların şikayeti üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, 10 şüphelinin evlerini tespit etti.

Adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Musa K. (24), Ramazan K. (19), Efehan Ö. (20), Hakan O. (22), Emrullah T. (26), İbrahim G. (20), Hakan G. (19), Salih G. (19), T.C.Ü. (17) ve C.T. (17) yakalandı.

Ekipler, ikametlerde hafif makineli tüfek, tabanca, 24 uyuşturucu hap ile çok sayıda kask, kar maskesi ve eldiven ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Musa K, Ramazan K, Efehan Ö, Hakan O, Emrullah T, İbrahim G. ve T.C.Ü. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Saldırılar güvenlik kamerasında

Öte yandan K.Ç'nin oto galerisine motosikletli şüphelilerce düzenlenen silahlı saldırı başka bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

A.S'ye ait deponun kurşunlanmasın kaydedildiği görüntüde ise bir zanlının hafif makineli tüfekle ateş açması yer aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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