Adana'da Haraç İsteyen 2 Sanığa Hapis İstemi

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Adana'nın Seyhan ilçesinde, iş yeri ve otomobil kurşunladıkları gerekçesiyle tutuklanan Kerem K. ve Ural B. hakkında 21'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. İddianamede, sanıkların 25 milyon lira haraç istemesi ve kurşunlama eylemleri detaylandırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, iş yeri ve otomobil kurşunladıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanık hakkında 21'er yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Onur Mahallesi'nde Kadir S'ye ait demir doğrama atölyesini ve iş yeri önünde bulunan otomobilini kurşunladıkları gerekçesiyle 29 Kasım 2024'te tutuklanan Kerem K. ve Ural B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Kadir S'ye cep telefonundan ulaşan bir kişinin 25 milyon lira haraç istediği, bunu kabul etmeyen müştekinin durumu polise bildirdiği belirtildi.

İddianamede, yüzlerini cerrahi maske, şapka ve kaskla gizleyen motosikletli Kerem K. ve Ural B'nin, Kadir S'nin iş yerini ve otomobilini kurşunladıkları, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek müştekiden 25 milyon lira haraç istedikleri anlatıldı.

Kerem K. ve Ural B'nin "silahla yağma", "mala zarar verme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 11 yıl 4'er aydan 21'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, iddianamede talep edildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini belirtti.

Tutuklu 2 sanığın yargılaması, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
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