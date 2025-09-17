Adana'da Haraç İstemeye Kalkan Şüphelilerde Silah Tutukluk Yaptı

ADANA'da 5 milyon lira haraç istedikleri Görkem G.'nin otoparkına gidip silah doğrultan 2 şüpheli, tabancaları tutukluk yapınca olay yerinden kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 11 Eylül'de saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. Otopark işletmecisi Görkem G.'yi cep telefonuyla arayan bir kişi, "Bu otoparkı bize bırakacaksın ya da 5 milyon lira ödeyeceksin" diyerek haraç istedi. Görkem G.'nin parayı vermemesi üzerine Mert Ş. ile Fehmi K., otoparkın bulunduğu sokağa gitti. Şüphelilerden Mert Ş. tabancayı otoparka doğrultup tetiğe bastı ancak silah ateş almadı. Mert Ş., yanındaki Fehmi K.'den diğer tabancayı alıp, ateş etmek istedi ancak bu silah da tutukluk yaptı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis, 2 şüpheli ile bağlantılı oldukları Fevzi D., Serkan Ü., Oğuzhan Ö., Abdullah K., Ceren S., Gökte B. ve C.Y.'nin kimliklerini tespit etti. Ekipler, Serkan Ü.'nün Reşatbey Mahallesi'ndeki oto yıkama dükkanı ile belirlenen diğer adreslere operasyon düzenledi. Baskınlarda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

SİLAHLARI DUVARIN İÇİNE GİZLEMİŞLER

Ekipler, Serkan Ü.'nün iş yerindeki aramada 1'i kurusıkı 8 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ile 300 mermi, 54 bin 265 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 499 bin 150 lira ile para sayma makinesi ele geçirdi. Silahlardan bazılarının, duvarın içindeki gizli bölmeye saklandığı belirlendi. Emniyete götürülen şüpheliler, sorgularında, haklarındaki suçlamaları reddetti.

6 TUTUKLAMA

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mert Ş., Fehmi K., Fevzi D., Serkan Ü., Ceren S. ve Gökte B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber : Anıl ATAR Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,