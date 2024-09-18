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Adana'da Haraç İddiası: Kafe Kundaklandı

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Adana'da, husumetli olduğu yeğenine 10 milyon dolar haraç ödemeyi reddeden S.Ü.'ye ait bir kafe, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

ADANA'da husumetli olduğu yeğenine 10 milyon dolar haraç ödemeyi reddettiği iddia edilen S.Ü.'ye (68) ait kafe, başında kask takılı kişi tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Kundaklama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Eylül'de 04.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesindeki Mavi Bulvar'da S.Ü.'ye ait kafede meydana geldi. Motosikletle bölgeye gelen, başlarında kask bulunan 2 kişiden biri, kafeye girerek pet şişeyle benzin döküp ateşe verdi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kundakçının benzin nedeniyle kayganlaşan zeminde birkaç kez düştüğü, ayağa kalktıktan sonra da ateşe verip geldiği motosikletle kaçtığı görüldü. S.Ü.'nün, husumetli olduğu yeğenine 10 milyon dolar haraç ödemeyi kabul etmediği için olayın yaşandığı iddia edildi. S.Ü.'nün şikayeti üzerine harekete geçen polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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