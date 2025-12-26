Haberler

Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Adana'da çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 4 hükümlü, gerçekleştirilen başarılı bir operasyon sonucu yakalandı ve cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 4 hükümlüyü yakalamak için geniş kapsamlı araştırma yaptı.

Ekipler, "hırsızlık" suçundan 26 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.B. (48), "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 24 yıl hapis cezasıyla aranan S.H. (49), "kasten öldürme" suçundan 8 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası bulunan B.Ü. (66) ile "konutta silahla yağma" suçundan 4 yıl hapis cezası olan M.K'yi (40) saklandıkları adreslere operasyon düzenleyerek yakaladı.

Hükümlüler, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
