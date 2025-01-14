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Adana'da Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı

Adana'da Hapis Cezası Olan Firari Yakalandı
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Adana'da 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari E.H., jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramada ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi.

Adana'da hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 ayrı suçtan aranması ve 49 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firarisi E.H'nin (29) Yüreğir ilçesinde olduğunu tespit etti.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlediği baskında hakkında 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.H'yi ve 1 şüpheliyi yakaladı.

Adreste arama yapan ekipler, ruhsatsız 1 tabanca, av tüfeği ve bunlara ait mühimmat ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından E.H. cezaevine gönderildi, diğer şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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