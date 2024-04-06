Adana'da hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Adana'da hakkında 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, Tepebağ Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

İbrahim K. olduğu belirlenen kişinin "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu için arandığı tespit edildi.

İbrahim K, polisteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.giıo