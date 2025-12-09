Adana'da otobüsün minibüse çarpması kamerada
Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir özel halk otobüsü, minibüse kasıtlı olarak çarptı. Olay anı başka bir araç kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı olmaksızın her iki araçta da maddi hasar meydana geldi.
Adana'da özel halk otobüsünün minibüse çarpması araç içi kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen özel halk otobüsü, merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde önünde seyreden minibüsü sollamaya çalıştı.
Minibüs sürücüsünün yol vermemesi üzerine sinirlenen otobüs şoförü, araca kasıtlı çarptı.
Kazanın ardından sürücüler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.
Olayda yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi.
Kaza, trafikteki başka bir aracın kamerası tarafından kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel