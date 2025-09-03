Adana'da Halı Saha Maçında Kavga: 2 Yaralı

Haberler

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde halı saha maçında çıkan tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. İki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma, olaya karışan şüphelileri yakalama çalışmalarına başladı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde halı saha maçında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Gökmenler Mahallesi'ndeki halı sahada iki grup arasında maç sırasında tartışma çıktı.

Maçın sonunda tartışmanın taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmesi üzerine İ.O. ile R.O. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan İ.O. buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma, olaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

