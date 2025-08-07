Adana'da Halı ile Toz Problemi Çözülmeye Çalışılıyor

Adana'da Halı ile Toz Problemi Çözülmeye Çalışılıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki kadın, yoldaki çukurlar nedeniyle yaşadığı toz sorununa halı sererek çözüm bulmaya çalışıyor. Asfalt dökülmesini bekleyen kadın, komşularından ve çöpten topladığı halıları kullanıyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tozdan rahatsız olan 63 yaşındaki kadın, evinin önünden geçen yoldaki çukurların üzerine halı serdi.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde yaşayan Finco Ayırbas, gazetecilere, evinin olduğu Bahçelievler Caddesi'nde yaklaşık 2 ay önce hat kazısı nedeniyle çalışma yapıldığını söyledi.

Çalışmanın ardından yoldaki çukurların üzerine asfalt dökülmediğini öne süren Ayırbas, ortaya çıkan tozdan rahatsız olduğunu ifade etti.

Ayırbas, yoldaki çukurlardan kaynaklanan tozu engellemek için hem komşularından hem de çöpten eski halıları topladığını belirtti.

Halıları çukurların üzerine sererek tozun kalkmasına engel olduğunu anlatan Ayırbas, bir an önce yola asfalt dökülmesini istedi.

Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel
Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok

Turizm cenneti ilçenin nüfusu 4'e katlandı! Adım atacak yer yok
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu

Diploması sahte çıkan 2. Abdülhamid'in torunu sessizliğini bozdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.