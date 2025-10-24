Adana'da Haksız Tahrik ile İşlenen Cinayete 13 Yıl 4 Ay Ceza

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen sanığa "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hakan K. (28) ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, sanık ile maktul Mahmut Demir (27) arasında önceye dayalı husumet bulunduğunu belirtti.

Tanık anlatımlarına göre maktulün zaman zaman sanığın evinin önüne gelerek haraç istediğini ve ailesini öldürmekle tehdit ettiğini aktaran savcı, olay günü de Demir'in, Hakan K'nin evinin önüne geldiğini ve aralarında tartışma çıktığını ifade etti.

Savcı, taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sanığın pompalı tüfekle Demir'i öldürdüğünü belirterek, Hakan K'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Savunması alınan sanık Hakan K, olay günü maktulün ağır hakaretlerine maruz kaldığını öne sürerek, şöyle konuştu:

"Mahmut Demir evimin önüne gelerek 'Bana 60 bin lira haraç vereceksin.' dedi. Hatta elini beline doğru götürdü. Ben de evime girip pompalı tüfeğimi aldım. Bu sırada kendisi tehdit ve hakaretlerine devam ediyordu. Ben balkondan Mahmut Demir'in çevresine evimden uzaklaşsın diye ateş ettim. Daha sonra hedef gözetmeksizin ateş ettim. Olaydan sonra Nizip'e gittim, oradan da Şanlıurfa'ya geçtim. Sonra jandarma ekiplerine teslim oldum. Kimseyi öldürmek gibi bir amacım yoktu. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse çarptırdığı sanık Hakan K'nin cezasını, cinayeti "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 13 yıl 4 aya indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Olay

Merkez Yüreğir ilçesinde 14 Mayıs 2023'te alacak meselesi nedeniyle tartıştığı Mahmut Demir'i pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen Hakan K, kaçtığı Şanlıurfa'da jandarma ekiplerine teslim olmuştu. Hakan K, 25 Mayıs 2023'te çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.