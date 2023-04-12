Adana'da hafif ticari aracın bisiklet sürücüsüne çarpması kamerada
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın önünde seyreden bisiklet sürücüsüne çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın önünde seyreden bisiklet sürücüsüne çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.
Gülbahçesi Mahallesi'nde henüz ismi belirlenemeyen bir kişi, hafif ticari aracıyla seyir halindeyken önünde seyreden bisikletliye çarptı.
Bisikletiyle sürüklenen ve başını kaldırıma çarpan sürücü yerde hareketsiz kaldı.
Vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine giden 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırdı.
Kaza anı ve sonrasında yaşananlar bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA / Güncel