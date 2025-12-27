Hafif ticari aracın yayaya çarptığı kaza kamerada

ADANA'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı Ahmet A. yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Ersay T. yönetimindeki 01 CDU 64 plakalı hafif ticari araç, trafikte yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan Ahmet A. yaralandı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Trafikteki diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Ahmet A., Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ahmet A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.