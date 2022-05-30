Adana'da hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Adana'da hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
Adana'da hafif ticari araç motosikletle çarpışıp iş yerine girdi, 1 kişi yaralandı

Adana'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi.

Adana'da hafif ticari araç motosikletle çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 BF 442 plakalı hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Bakımyurdu Caddesi'nde E.Ç'nin kullandığı motosiklete çarpıştıktan sonra bir iş yerine girdi.

Motosiklet sürücüsü E.Ç, ağır yaralanırken iş yerinde hasar meydana geldi.

E.Ç, ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

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