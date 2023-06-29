Adana'da Hafif Ticari Araç ile Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 4 Yaralı

Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, hayatını kaybeden kişiyi belirledi ve yaralıları hastanelere kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden kişinin Bayram ziyaretinden döndüğü öğrenildi.