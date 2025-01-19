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Adana'da Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı

Adana'da Hafif Ticari Araç Çarpışması: 1 Ölü, 2 Yaralı
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Adana'nın Sarıçam ilçesinde meydana gelen kazada, iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı, hayatını kaybeden kişinin cesedi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Adana'da iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Emre Can (23) idaresindeki 01 Y 0705 plakalı hafif ticari araç, merkez Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Caddesi'nde ters yönden geldiği ileri sürülen İ.K'nin kullandığı 01 TK 817 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, Emre Can olay yerinde yaşamını yitirdi, İ.K. ve aracındaki bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Emre Can'ın cesedi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Can'ın cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Tek şerit olarak trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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