Adana'da Hafif Ticari Araç 10 Yaşındaki Kız Çocuğuna Çarptı
Adana'nın Seyhan ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu G.A., hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu 10 yaşındaki kız çocuğu ağır yaralandı.
Barış Caddesi'nde koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Suriyeli G.A'ya, A.G. yönetimindeki 01 AVM 089 plakalı hafif ticari araç çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan G.A., ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı G.A. 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü A.G., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Hafif ticari aracın kız çocuğuna çarpma anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel