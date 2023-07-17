Adana'da Güzellik Salonunda Silahlı Saldırı: 4 Yaralı

ADANA'da kimliği belirsiz şüpheli, silahıyla geldiği güzellik salonunda 2'si kadın 4 kişiyi yaraladı. Hastaneye götürülen yaralılardan Recep Tayyip Bolat'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir güzellik salonunda meydana geldi. İş yerine giren kimliği belirsiz bir kişi, tabancayla etrafa ateş açtı. Özlem Arslan, Nazlı Çelik, Recep Tayyip Bolat ve Emre Tarim vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Şüpheli, olay yerinden kaçtı. İş yerinde bulunan diğer kişilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Recep Tayyip Bolat'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.