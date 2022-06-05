Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı Adana'da araç ve iş yerlerinden 6 cep telefonu çaldığı öne sürülen ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı. Adana'da araç ve iş yerlerinden 6 cep telefonu çaldığı öne sürülen ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı. Merkez Seyhan ilçesinde son bir haftada bazı iş yerleri ve araçlardan 6 cep telefonu çalındı. Olayların bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, araştırma başlattı. Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden olayların zanlısının hırsızlıktan emniyette suç kaydı bulunan Kerem Y. (36) olduğunu belirledi. Şüpheli, aynı ilçedeki evine yapılan baskınla yakalandı, çalınan cep telefonlarına ise ulaşılamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. İş yerlerinden birinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre, içeriye giren zanlı çevresini kontrol ettikten sonra masanın üzerindeki cep telefonunu alıp uzaklaşıyor. AA / Yusuf Koyun - Güncel Tragger Seyhan Adana Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Adana'da güvenlik kamerasından belirlenerek yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.