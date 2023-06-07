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Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesi: Kaçan 2 şüpheli yakalandı

Adana'da güvenlik görevlisinin öldürülmesi: Kaçan 2 şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Adana'da Kutul Amare Erkek Ögrenci Yurdu'na gelen Cihad A. (34) ile Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip, bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in (32) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Evli ve 2 çocuk babası Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

KAÇAN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Adana'da Kutul Amare Erkek Ögrenci Yurdu'na gelen Cihad A. (34) ile Erhan Ü. (34) tarafından darbedilip, bıçaklanarak öldürülen güvenlik görevlisi Gökhan Şahin'in (32) cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Evli ve 2 çocuk babası Şahin'in cenazesi, kılınan namazın ardından Buruk Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan kaçan 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi. Anıl ATAR/ADANA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Adli Tıp Kurumu Gökhan Şahin Adana Güncel Haberler

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