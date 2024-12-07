Adana'da Güvenlik Görevlisini Tehdit Eden İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde site girişini ateşe verip kadın güvenlik görevlisini tabancayla tehdit eden 2 şüpheli tutuklandı.

Polis ekipleri, 3 Aralık'ta Huzurevleri Mahallesi'ndeki sitede kadın güvenlik görevlisinin tabancayla tehdit edilmesi ve site girişinin benzin dökülerek ateşe verilmesiyle olayıyla ilgili çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler yaptıkları çalışmayla güvenlik görevlisi Y.A'yi (23) tehdit eden tabancalı ve kar maskeli kişinin Duran G. (25), site girişini ateşe veren diğer şüphelinin ise Can K. (24) olduğunu belirledi.

Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı.

Duran G'nin, kardeşi E.G'nin (18) 15 Kasım'da iddiaya göre kız meselesi yüzünden çıkan kavgada A.B'nin oğlu H.B. (14) tarafından bıçaklanması olayıyla ilgili A.B'nin oturduğu siteye gittiği öğrenildi.

H.B'nin bu kavga sebebiyle tutuklandığı, E.G'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Öte yandan Duran G'nin askeri personel olduğu ve bir süre önce hakkındaki başka bir soruşturma nedeniyle açığa alındığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'ndeki siteye giden Duran G, kadın güvenlik görevlisi Y.A'yı tabancayla tehdit ederken bağırarak A.B'yi dışarı çağırmıştı. Bu sırada diğer zanlı Can K. benzin dökerek site girişini ateşe vermişti. Duran G. tehdit ettiği güvenlik görevlisinin söz konusu kişiyi tanımadığını söylemesi üzerine havaya ateş açarak, kendisini bekleyen Can K. ile olay yerinden kaçmıştı. Şüpheliler kaçarken sitenin yakınındaki sokaktan geçen otomobili gasbetmeye çalışmıştı.