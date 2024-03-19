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Adana'da Günübirlik Kiralık Dairede Cinayet

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Adana'da bir kişinin, kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Adana'da bir kişinin, kaldığı günübirlik kiralık dairede tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan'ın (34), 16 Mart'ta odasında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Hıdır Ü. (27) ve Şükrü Ç'yi (31) gözaltına aldı.

Şüphelilerin olay günü, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak Ayan'ı, odasında silahla vurularak öldürülmüş halde buldukları yönünde ihbarda bulundukları öğrenildi.

Bunun üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, evde Ayan'ın cesedini buldu ve evin önünde zanlılara ait araçta da olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabancayı ele geçirdi.

Maktul Ayan'ın çeşitli olaylardan emniyette 19, zanlılar Hıdır Ü'nün 17, Şükrü Ç'nin de 13 suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Sümer Mahallesi'nde günübirlik kiralık dairede kalan Selahattin Ayan, 16 Mart'ta odasında tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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