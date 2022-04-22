Adana'da gün batımı - Haberler

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Adana'da gün batımı

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Güneşin batışının Seyhan Baraj Gölü üzerine yansıması Güneşin batışının time lapse görüntüsü ADANA - Adana'da gün batımıyla oluşan kızıllığın Seyhan Baraj Gölü'ne yansıması, güzel görüntüler oluşturdu.

ADANA (AA) - Güneşin batışının Seyhan Baraj Gölü üzerine yansıması

Güneşin batışının time lapse görüntüsü ADANA - Adana'da gün batımıyla oluşan kızıllığın Seyhan Baraj Gölü'ne yansıması, güzel görüntüler oluşturdu

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Seyhan Baraj Gölü, Adana, Güncel, Haberler

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