Adana'da gün batımı
AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Güneşin batışının Seyhan Baraj Gölü üzerine yansıması Güneşin batışının time lapse görüntüsü ADANA - Adana'da gün batımıyla oluşan kızıllığın Seyhan Baraj Gölü'ne yansıması, güzel görüntüler oluşturdu.
ADANA (AA) - Güneşin batışının Seyhan Baraj Gölü üzerine yansıması
Güneşin batışının time lapse görüntüsü ADANA - Adana'da gün batımıyla oluşan kızıllığın Seyhan Baraj Gölü'ne yansıması, güzel görüntüler oluşturdu
AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel