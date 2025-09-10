Adana'da Gümrük Kaçağı Sigara Operasyonu: 3 Tutuklama

Adana'da gümrük kaçağı 4 bin paket sigara ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yaptığını belirlediği 4 kişiyi takibe aldı.

Ekipler, şüphelilere ait üç aracı merkez Yüreğir ilçesinde durdurarak arama yaptı.

Araçlarda bagaj ve motor bölümü gibi yerlere gizlenmiş gümrük kaçağı 4 bin paket sigara bulan ekipler, 4 zanlıyı da gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.