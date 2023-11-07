Adana'da Gümrük Kaçağı Makaron ve Sigara Operasyonu

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 3 milyon 500 bin makaron, 28 bin 100 paket sigara, 367 bin kaçak doldurulmuş sigara, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ve 700 elektronik sigara ele geçirildi. 14 şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da gümrük kaçağı 3 milyon 500 bin makaron, 28 bin 100 paket sigara, 367 bin kaçak doldurulmuş sigara, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ve 700 elektronik sigara ele geçirildi; 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kent genelinde belirlenen çeşitli adreslere baskın yaptı, uygulama noktasında da şüpheli olarak değerlendirilen araçları durdurdu. Belirlenen adreslerde ve araçlarda aramalarda gümrük kaçağı 3 milyon 500 bin makaron, 28 bin 100 paket sigara, 367 bin kaçak doldurulmuş sigara, 2 otomatik sigara doldurma makinesi ve 700 elektronik sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan 14 şüpheli de sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)