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Adana'da Gümrük Kaçağı Makaron Operasyonu: 32.5 Milyon Kaçak Ele Geçirildi

Adana'da Gümrük Kaçağı Makaron Operasyonu: 32.5 Milyon Kaçak Ele Geçirildi
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Adana Sarıçam ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda 32 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

Adana'da bir depoya düzenlenen operasyonda 32 milyon 500 bin gümrük kaçağı makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda 32 milyon 500 bin kaçak makaron, 717 milyon 500 bin makaron elde edilmesini sağlayacak 10 ton rulo kağıt, 4 ton 680 kilogram filtre, 3 milyon 500 bin ambalaj kutusu, 198 bin 700 sahte bandrol ve 8 ton 850 kilogram yapıştırıcı bulundu.

Polis ekipleri, şüpheli Volkan Seyit Ş'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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