Adana'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Yakalandı

Adana'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Yakalandı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde yapılan bir operasyonda 1210 gümrük kaçağı elektronik sigara ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Adana'da gümrük kaçağı 1210 elektronik sigara ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesinde kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen bir kamyonette arama yaptı.

Aramada, araç kasasının tabanına yapılan gizli bölmede, 1210 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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