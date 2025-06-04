Adana'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara ve Sigara Ele Geçirildi

Adana'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara ve Sigara Ele Geçirildi
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Adana'da gerçekleştirilen operasyonda gümrük kaçağı 19 bin 900 elektronik sigara likidi ve 14 bin 100 paket sigara ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

Adana'da gümrük kaçağı 19 bin 900 elektronik sigara likidi ve 14 bin 100 paket sigara ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki iş yeri ile ikamete operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda gümrük kaçağı 19 bin 900 elektronik sigara likidi ve 14 bin 100 paket sigara ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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