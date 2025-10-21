Haberler

Adana'da Gümrük Kaçağı Elektronik Sigara Operasyonu: 2.7 Milyon TL Değerinde Yakalama

Adana'da polis ekipleri, saman yüklü bir TIR'da gerçekleştirdiği operasyonda piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL olan 2 bin 700 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 3 bin 680 paket elektronik sigara kiti ele geçirdi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

ADANA'da polis ekiplerinin saman yüklü TIR'a gerçekleştirdiği operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL olan 2 bin 700 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ve 3 bin 680 paket elektronik sigara kiti ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kente gümrük kaçağı elektronik sigara ve malzemeleri getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. İlçede tespit ettikleri TIR'ı durduran ekipler, saman yüklü araçta yaptıkları aramada piyasa değeri 2 milyon 750 bin TL olan 2 bin 700 adet gümrük kaçağı elektronik sigara ile 3 bin 680 paket elektronik sigara kiti ele geçirdi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
