Adana'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ve Gözlük Operasyonu

Adana'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu ve Gözlük Operasyonu
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 100 cep telefonu ile 12 bin güneş gözlüğü gümrük kaçağı olarak ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 2 bin 100 cep telefonu ile 12 bin güneş gözlüğü ele geçirilen iş yerindeki şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında merkez Yüreğir ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste gümrük kaçağı 2 bin 100 cep telefonu ile 12 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.

Ekipler, kaçakçılıkla ilgili iş yerindeki şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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