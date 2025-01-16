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Adana'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu: 70 Telefon ve 2 Tabanca Ele Geçirildi

Adana'da Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Operasyonu: 70 Telefon ve 2 Tabanca Ele Geçirildi
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Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarmanın düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde bir adreste gümrük kaçağı cep telefonu olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, adreste ve bir araçta yaptıkları aramada gümrük kaçağı 70 cep telefonu ile iki ruhsatsız tabanca bulundu.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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