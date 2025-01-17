Adana'da Gümrük Kaçağı 96 Cep Telefonu Ele Geçirildi
Adana'da durdurulan bir kamyonda, yedek yakıt tanklarında gizlenmiş 96 cep telefonu bulundu. Sürücü Cemal C. tutuklandı.
Adana'da yedek yakıt tanklarında gümrük kaçağı 96 cep telefonu ele geçirilen kamyonun sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki uygulama noktasında durumundan şüphelendiği kamyonu durdurdu.
Kamyonda arama yapan ekipler, aracın iki yedek yakıt tankına gizlenmiş gümrük kaçağı 96 cep telefonu buldu.
Bunun üzerine sürücü Cemal C. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.