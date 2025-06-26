Adana'da Gümrük Kaçağı 9 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 9 milyon 170 bin makaron ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da gümrük kaçağı 9 milyon 170 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde bir depoya operasyon düzenledi.
Depoda, gümrük kaçağı 9 milyon 170 bin makaron ele geçirildi.
Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel