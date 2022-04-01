Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı - Anıl Atar - Güncel
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Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

ADANA'da polisin düzenlediği operasyonda gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kaçakçılık' suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent genelinde bazı adreslere baskınlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda; gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirdi, 3 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiklerin adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Adana'da gümrük kaçağı 8 milyon 950 bin makaron ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Güncel

Kaçakçılık, Güncel, Haberler

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