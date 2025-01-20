Adana'da Gümrük Kaçağı 508 Elektronik Sigara Ele Geçirildi

Adana'da otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş gümrük kaçağı 508 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada durdurdu.

Otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş gümrük kaçağı 508 elektronik sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli emniyete götürüldü.