Adana'da Gümrük Kaçağı 508 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
Adana'da gerçekleştirilen bir operasyonda, bir otomobilin arka koltuğunun altında gizlenmiş gümrük kaçağı 508 elektronik sigara ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş gümrük kaçağı 508 elektronik sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu İncirlik Park Alanı'nda yaptığı uygulamada durdurdu.
Otomobilin arka koltuğunun altına gizlenmiş gümrük kaçağı 508 elektronik sigara ele geçirildi.
Gözaltına alınan araçtaki 2 şüpheli emniyete götürüldü.