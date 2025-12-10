Adana'da 5 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri, gümrük kaçağı sigara taşıyan iki aracı durdurdu. Araçlarda 5 bin 300 paket sigara bulundu, sürücüler gözaltına alındı.
Adana'da 5 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen 2 aracın sürücüleri gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde iki aracı durdurdu.
Araçlarda 5 bin 300 paket gümrük kaçak sigara ele geçirildi.
Ekipler, iki araç sürücüsünü gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel