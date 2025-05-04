Adana'da Gümrük Kaçağı 3 Ton Tütün Ele Geçirildi

Adana'da Gümrük Kaçağı 3 Ton Tütün Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde düzenlenen operasyonda, 3 ton 100 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da depoya düzenlenen operasyonda, 3 ton 100 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Sarıçam ilçesindeki bir depoda gümrük kaçağı tütün olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla depoya operasyon düzenleyen ekipler, 3 ton 100 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün ele geçirdi.

Ekipler, olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.