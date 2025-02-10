Adana'da Gümrük Kaçağı 3 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Adana'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, sahte gümrük belgeleriyle taşınan 3 milyon makaron ele geçirdi. Sürücü tutuklandı.
Adana'da gümrük kaçağı 3 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Sarıçam ilçesinde, seyir halindeki bir kamyoneti şüphe üzerine durdurup aradı.
Aracın kasasındaki kolileri inceleyen ekipler, gümrük kaçağı 3 milyon makaron buldu.
Gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel