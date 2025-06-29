Adana'da Gölet İnşaatında Göçük: Bir İşçi Hayatını Kaybetti
Adana'nın Feke ilçesindeki gölet inşaatında meydana gelen göçükte 26 yaşındaki işçi Abdullah Musab Yavuz hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri bölgeye intikal etti.
Adana'nın Feke ilçesinde yapımı süren gölet inşaatında meydana gelen göçükte bir işçi hayatını kaybetti.
İncirci Mahallesi Esirmek mevkisindeki gölet inşaatında çalışan Abdullah Musab Yavuz (26), göçüğün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve CANKUR ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Yavuz'a ulaşıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Yavuz'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel