Adana'da Göl Kıyısında Motosiklet Sürücülerine Para Cezası

ADANA'da göl kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı'nda yaya ve bisiklet yollarını kullanan 63 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı'ndaki yaya ve bisiklet yollarında motorlu araçların neden olduğu kazaların artması nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Çalışmalar kapsamında dün gece bu yolları kullandığı belirlenen sürücülere işlem yapıldı. Ehliyet ve abart egzoz denetiminin de yapıldığı uygulamada 63 sürücüye 145 bin 265 lira idari para cezası uygulandı. Sürücüler, olası kazalara karşı vatandaşların can güvenliği için sürücüleri uyardı.