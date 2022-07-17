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Adana'da göçük altında yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri defnedildi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da göçük altında yaşamını yitiren 2 kişinin cenazeleri defnedildi

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaatta çalışırken göçük altında kalarak hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaatta çalışırken göçük altında kalarak hayatını kaybeden iki kişinin cenazeleri toprağa verildi.

Esentepe Mahallesi'nde dün site inşaatında yer altına boru döşendiği esnada göçük oluşması sonucu toprak altında kalarak yaşamını yitiren işçilerden Bahri Ustaoğlu ile mühendislik fakültesi öğrencisi olduğu ve staj yaptığı öğrenilen Yasin Doğan'ın cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Acılı aileler, morga giderek yakınlarının naaşlarını teslim aldı.

Ustaoğlu'nun cenazesi Saimbeyli ilçesi Avcıpınar Mahallesi'nde, Doğan'ın naaşı da Pozantı ilçesi Yağlıtaş Mahallesi'ndeki mezarlıklarda toprağa verildi.

Esentepe Mahallesi Mehmet Fuat Diblan Bulvarı'nda dün site inşaatında yer altına boru döşendiği esnada göçük meydana gelmiş, Bahri Ustaoğlu ile Yasin Doğan toprak altında kalmıştı. Diğer işçilerin olayı bildirmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, toprak altından çıkarılan Ustaoğlu ve Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlenmişti.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Esentepe Çukurova Adana Güncel Haberler

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