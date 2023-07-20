Adana'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 519 Kişiye İşlem Yapıldı, 4 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da jandarmanın göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde son 6 ayda yaptığı çalışmada 519 şahsa işlem yapıldı, organizatör 4 şüpheli ise tutuklandı.

Adana'da jandarmanın göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde son 6 ayda yaptığı çalışmada 519 şahsa işlem yapıldı, organizatör 4 şüpheli ise tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 01 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasında Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretine yönelik çok sayıda uygulama yaptı. Ekiplerin 435 düzensiz göç olayında toplam 432 yabancı uyruklu şahsa yol izin belgesi olmadan seyahat etmek, 87 yabancı uyruklu şahsa ise karayolu ile yasadışı giriş suçundan işlem yapıldı. Şahıslara toplam bir milyon 246 bin 710 TL idari para cezası uygulandı. Olaylara karışan yabancı uyruklu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 7 şüpheli ise yakalandı. Şüphelilerden 4'ü sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ekiplerin çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi. - ADANA